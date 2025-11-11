Ultime News

11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Tg Economia – 11/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dall’Ue nuovi fondi per la tecnologia avanzata
– Agricoltura, il futuro del settore passa da giovani e innovazione
– Intesa Sanpaolo con Aiccon: focus sul Terzo Settore
– Imprese al femminile, Italia avanti piano
sat/azn

