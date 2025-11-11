Turchia, chiesti oltre 2mila anni di carcere per Imamoglu: accusato di 142 reati

(Adnkronos) – I pubblici ministeri turchi hanno chiesto oltre duemila anni di carcere, 2.352 per l’esattezza, per il sindaco di Istanbul in carcere, Ekrem Imamoglu, leader del Chp e oppositore chiave del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato il procuratore capo di Istanbul, Akin Gurlek, nel corso di una conferenza stampa, spiegando che Imamoglu è incriminato per ”organizzazione criminale a scopo di lucro” ed è incolpato di 142 capi d’accusa.

Imamoglu è stato arrestato a marzo con l’accusa di corruzione e favoreggiamento di organizzazioni terroristiche. Secondo i pm, nel corso di un’indagine che copre un arco temporale di dieci anni è stato riscontrato che Imamoglu ha commesso “danni allo Stato per un valore di 160 miliardi di lire turche”, oltre tre miliardi di euro. Nell’inchiesta, oltre a Imamoglu, sono coinvolte altre 402 persone.