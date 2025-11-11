Ultime News

Nazionali

‘V per Vendetta’ diventa una serie tv per Hbo

(Adnkronos) – Una serie tv basata sulla celebre graphic novel ‘V per Vendetta’ è in fase di sviluppo presso Hbo. Lo rivela in esclusiva ‘Variety’, secondo cui a capo del progetto ci sarebbero James Gunn e Peter Safran, co-ceo dei Dc Studios, in qualità di produttori esecutivi. Secondo le fonti citate dalla testata, la sceneggiatura sarebbe affidata a Pete Jackson (‘Somewhere Boy’), mentre la produzione sarà curata da Warner Bros. Television. Al momento, sia Hbo che i Dc Studios non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’indiscrezione. 

La graphic novel, creata dallo scrittore Alan Moore e dall’illustratore David Lloyd nel 1982, è ambientata in un futuro distopico in una Gran Bretagna controllata da un regime fascista. La trama segue un anarchico noto come ‘V’, che indossa la maschera di Guy Fawkes e cerca di rovesciare il governo con l’aiuto di una giovane donna, Evey Hammond. 

Nel 2005 il romanzo a fumetti di Alan Moore e David Lloyd era già stato adattato per lo schermo: James McTeigue diresse il film con Hugo Weaving e Natalie Portman diventato cult. 

© Riproduzione riservata
