12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Atp Finals, oggi Shelton-Auger Aliassime – Il match in diretta

(Adnkronos) – Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, la giornata di singolare sarà aperta da Ben Shelton e Felix Auger-Alissime, in campo non prima delle 14. I due arrivano da due sconfitte: Shelton ha perso all’esordio contro Zverev, mentre Auger-Aliassime è stato sconfitto da Sinner.  

Dove vedere il match? Shelton-Auger Aliassime è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

Nell’ultima partita del girone, Shelton se la vedrà con Sinner. Auger Aliassime affronterà invece Zverev.  

