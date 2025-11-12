Ultime News

Calenda “In Sicilia situazione fuori controllo, firme per commissariamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli ultimi fatti in Sicilia dimostrano una situazione completamente fuori controllo. Siamo l’unico Paese al mondo dove Cuffaro, ovvero uno che è stato condannato per favoreggiamento alla mafia, torna al centro dello schieramento politico. Ma Schifani non se la può cavare dicendo che il problema è Cuffaro, il problema è questa Giunta che sta opprimendo i siciliani, che non fa nulla anche di fronte a cose conclamate, che è agli ultimi posti per ogni performance che riguarda i diritti dei cittadini”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante un punto stampa sulla crisi siciliana. “Noi stiamo raccogliendo le firme perché almeno sulla sanità, sui rifiuti e sull’acqua il governo intervenga commissariando la Regione – aggiunge. Oggi siamo qui” con La Varvera e Hallisey “che hanno fatto delle battaglie importanti e con cui stiamo lavorando, per tenere i fari accesi su cose che sono anomale che non ho mai visto e sentito in nessun Paese al mondo”.

