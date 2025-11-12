Ultime News

Chi l’ha visto, stasera 12 novembre su Rai 3: le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 12 novembre, alle 21.20 su Rai 3 si rinnova l’appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli. 

Mara Favro è stata uccisa: lo dicono i familiari, ma anche l’indagato Luca Milione. “Non sono stato io” dice il suo datore di lavoro, ma bisogna indagare sugli altri uomini che l’avevano contattata. I familiari si sono opposti all’archiviazione. Secondo la Procura si tratterebbe di un suicidio, ma per loro Mara era serena e aveva ripreso in mano la sua vita. 

Un cane che fa ritrovare il suo padrone. Si chiama Magic ed è stato trovato alla stazione di Pietra Ligure. Viveva in simbiosi con René, in una roulotte a Cagliari, in Sardegna. Come è finito in Liguria? E René dov’è? Grazie alla Croce Rossa e ai telespettatori un lieto fine. Presto cane e padrone si ricongiungeranno. 

Si toglie il braccialetto elettronico e scappa. Ancora latitante Salvatore Del Campo, è imputato per lesioni, stalking e minacce nei confronti della ex compagna. “Chi l’ha visto?” sulle tracce dell’uomo grazie a una lettera arrivata in redazione. 

