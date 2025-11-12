Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, rafforza la collaborazione con ITS Academy Machina Lonati, scuola di Alta Formazione di Brescia, all’interno del suo progetto Cieffe Academy. Martedì 11 novembre 2025, nel Laboratorio Moda 3 della sede del Dipartimento Moda & Design di via Cefalonia, a Brescia, dell’ITS Academy Machina Lonati, l’Azienda ha, infatti, conferito due borse di studio ad altrettanti studenti diplomati presso l’istituto.

I due giovani, che hanno concluso, rispettivamente, i bienni Stilista Tecnologico e 3D Fashion Designer nell’anno scolastico 2024/2025, hanno ricevuto due premi del valore di € 1.500 euro ciascuno dopo essersi distinti per capacità, merito e skills acquisite durante il loro percorso formativo. I vincitori selezionati sono Virginia Robuschi e Simrat Singh Kharaud. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Cieffe Academy, attraverso il quale Cieffe mira ad introdurre nel mondo del lavoro giovani talenti desiderosi di apprendere le competenze e i valori del saper fare manifatturiero italiano. Giunta al suo terzo anno, Cieffe Academy ha già visto la partecipazione di 170 studentesse e studenti dei principali istituti tecnico-professionali e facoltà di Design di Milano e delle province di Brescia e Cremona, tra i quali anche l’ITS Academy Machina Lonati, punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio.

“Con Cieffe Academy vogliamo creare un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro, offrendo l’opportunità di entrare in contatto con l’eccellenza manifatturiera italiana a giovani talenti meritevoli. Crediamo fortemente nel valore delle persone e nell’importanza di investire nelle competenze del futuro, e le due borse di studio consegnate oggi, insieme alle opportunità di stage che offriamo abitualmente ai giovani, sono una ulteriore dimostrazione di questo impegno, che siamo orgogliosi di poter portare avanti anche con il supporto di una realtà così specializzata e di riferimento come l’ITS Academy Machina Lonati”, sottolineano Marco Panzeri, CEO di Cieffe, e Marina Forte, HR Director.

“Come realtà formativa, siamo grati a Cieffe Milano: le aziende che scelgono di investire concretamente nei giovani sono un numero esiguo, ma in costante crescita, e rappresentano delle eccellenze. Investire nelle potenzialità dei ragazzi e sostenerli con azioni tangibili indica una forte volontà di contribuire allo sviluppo di una nuova generazione di professionisti, offrendo opportunità reali, fiducia e strumenti per costruire il proprio futuro”, ha evidenziato il Direttore di ITS, Paolo Rizzetti.

“Ringrazio Cieffe Milano per questa iniziativa, una bellissima opportunità che dimostra quanto l’Azienda creda nei giovani e nella loro crescita professionale”, ha dichiarato Virginia Robuschi. “Le competenze acquisite all’ITS Academy Machina Lonati mi stanno già tornando utili nel lavoro, e poter vedere i risultati dell’impegno che ho sempre messo nel mio percorso è per me una grande gratificazione”.

“Sono molto contento di questo riconoscimento che rappresenta una grande soddisfazione per il percorso che ho fatto, e gli obiettivi che ho raggiunto tramite ITS Academy Machina Lonati”, ha affermato Simrat Singh Kharaud, uno dei due borsisti selezionati. “Ringrazio Cieffe Milano per la borsa di studio e per l’attenzione che dimostra verso i giovani e la formazione”.

© Riproduzione riservata