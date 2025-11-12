Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Nazionali

Cina, crolla un ponte di 758 metri. Era stato inaugurato da pochi mesi

(Adnkronos) – In Cina un ponte appena inaugurato è crollato, generando un’enorme colonna di polvere le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. È accaduto nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il ponte Hongqi era lungo 758 metri e la costruzione era terminata all’inizio del 2025, secondo quanto riporta la Bbc. 

La struttura era già stata chiusa dopo la comparsa di crepe sui pendii e sulle strade circostanti. Non si sono quindi registrate vittime durante il crollo, che è avvenuto martedì pomeriggio quando le condizioni sul versante della montagna sono peggiorate, innescando frane che hanno portato al crollo di una parte del ponte. 

