Oggi, nella Sala dei Quadri di Palazzo comunale, si è tenuta la cerimonia di conferimento degli attestati di benemerenza agli ex dipendenti comunali. Come da tradizione questa cerimonia si svolge per la ricorrenza di S. Omobono, patrono di Cremona, data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune. Quest’anno è stata anticipata di un giorno per impegni istituzionali del Sindaco. Si tratta di una cerimonia destinata a testimoniare, attraverso la consegna di un attestato di benemerenza, la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori meritevoli che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune di Cremona o Enti ad esso assimilati, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Giunta comunale.

Erano presenti alla cerimonia il Sindaco Andrea Virgilio, il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti, il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo, l’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali, l’Assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, l’Assessore al Commercio, Mobilità, Sport Luca Zanacchi, i dirigenti, una rappresentanza della Rsu e del Comitato Unico di Garanzia (Cug), famigliari e amici degli ex dipendenti.

Hanno ritirato l’attestato e i biglietti per l’ingresso ai Musei Civici e al Museo del Violino, consegnati dal Sindaco e dagli Assessori, i seguenti ex dipendenti comunali meritevoli cessati dal servizio, o comunque collocati a riposo, nel periodo tra il 13 novembre 2024 ed il 12 novembre 2025: Chiara Losi (Settore Economico Finanziario Entrate – Ufficio Riscossioni e Pagamenti); Giuseppe Marca (Unità Direzionale Segretario Generale – Ufficio Stampa); Laura Macchi (Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio IMU); Rossana Cadeo (Settore Politiche Sociali – Ufficio Gestione Integrata dei Processi, Contratti e Convenzioni); Claudia Cattoni (Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile – Ufficio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile Illuminazione, TPL); Claudia Enrica De Cicco (Settore Politiche Educative e Istruzione); Martina Fadigati (Settore Cultura e Turismo); Maria Feroldi (Settore Cultura e Turismo); Fiorenza Belloni (Settore Politiche Educative e Istruzione); Donatella Boccali (Settore Politiche Sociali – Servizio Quartieri e Beni Comuni); Rossana Miglio Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio TARI); Marcellina Galetti (Settore Economico Finanziario Entrate – Ufficio Accertamenti e Impegni); Edy Grazioli (Settore Politiche Educative e Istruzione); Nadia Lazzaretti (Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile – Ufficio Occupazioni e Manomissioni Suolo Pubblico). Agli ex dipendenti che non sono potuti intervenire, il riconoscimento sarà consegnato in un altro momento.

Terminata la consegna dei riconoscimenti, il Sindaco Andrea Virgilio ha rivolto un saluto ai presenti:

“La Pubblica Amministrazione è l’infrastruttura invisibile della vita di tutti i giorni. Quando funziona nessuno la nomina: la scuola apre, il verde è curato, un anziano riceve un aiuto, una strada viene messa in sicurezza, un evento culturale è organizzato, una pratica complicata trova la sua strada. Dietro questo “funziona” ci siete stati voi. Il Comune è il primo presidio della democrazia: è la porta a cui si bussa. Ed è importante che quella porta, in questi anni, abbia trovato persone in carne e ossa, non solo regolamenti”.

Virgilio si è voluto soffermare su un aspetto 2che troppo spesso lasciamo fuori dai discorsi ufficiali: il luogo di lavoro come spazio di vita. Perché il Comune non è stato solo il posto dove timbrare o fare un atto amministrativo. È stato—per molti di voi per decenni—uno spazio di emozioni. Qui sono nate amicizie solide, di quelle che poi durano anche oltre il servizio. Qui qualcuno ha trovato complici, qualcuno ha trovato maestri, qualcuno ha trovato anche un pezzo di famiglia”.

