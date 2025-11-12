Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Cultura

Cremona Summer Festival:
incontro tra Auricchio e Lakirovich

Si è tenuto questa mattina un incontro tra Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia, e Misha Lakirovich, Direttore artistico della Cremona International Music Academy, per parlare delle attività future della Cremona Academy, nell’ambito del progetto Masterclass e del Cremona Summer Festival 2026.

Nel corso del colloquio, il Presidente Auricchio ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del Cremona Summer Festival 2025 e per il successo del progetto Masterclass, iniziativa che unisce formazione musicale e promozione del territorio.

Il Presidente Auricchio ha inoltre sottolineato come, a quasi un anno dall’accorpamento tra le Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, il progetto legato al turismo musicale sia stato molto apprezzato anche dagli amministratori dei tre territori.

Da parte sua, Misha Lakirovich ha evidenziato che collaborare con la Camera di Commercio e con le istituzioni cittadine rappresenta un grande onore per lui e per suo padre, il Maestro Mark Lakirovich.

Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di ritrovarsi a gennaio per definire il programma delle attività estive 2026, proseguendo nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso la musica.

