Si è tenuto questa mattina un incontro tra Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia, e Misha Lakirovich, Direttore artistico della Cremona International Music Academy, per parlare delle attività future della Cremona Academy, nell’ambito del progetto Masterclass e del Cremona Summer Festival 2026.

Nel corso del colloquio, il Presidente Auricchio ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del Cremona Summer Festival 2025 e per il successo del progetto Masterclass, iniziativa che unisce formazione musicale e promozione del territorio.

Il Presidente Auricchio ha inoltre sottolineato come, a quasi un anno dall’accorpamento tra le Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, il progetto legato al turismo musicale sia stato molto apprezzato anche dagli amministratori dei tre territori.

Da parte sua, Misha Lakirovich ha evidenziato che collaborare con la Camera di Commercio e con le istituzioni cittadine rappresenta un grande onore per lui e per suo padre, il Maestro Mark Lakirovich.

Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di ritrovarsi a gennaio per definire il programma delle attività estive 2026, proseguendo nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso la musica.

