12 Nov 2025 Piscina olimpionica intitolata
a Garozzo: domenica la cerimonia
12 Nov 2025 Etica, ambiente e gender gap
Gli impegni di Padania Acque
12 Nov 2025 Pizzighettone, al via il nuovo
corso di italiano per stranieri
12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
Divella, le sfide del grano italiano tra cambiamenti climatici e costi

BARI (ITALPRESS) – Dal cambiamento climatico alla concorrenza sleale dell’estero, passando per la valorizzazione del Made in Italy. Produrre grano nello scenario geopolitico attuale è sempre più complicato, come evidenzia Francesco Divella, responsabile dei Molini di Rutigliano di Divella. “Il mondo agricolo oggi si muove dentro una rete di sfide molteplici e difficili – afferma – che mettono in discussione la sostenibilità stessa della filiera del grano e delle farine”.
