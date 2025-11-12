Ultime News

12 Nov 2025 Piscina olimpionica intitolata
a Garozzo: domenica la cerimonia
12 Nov 2025 Etica, ambiente e gender gap
Gli impegni di Padania Acque
12 Nov 2025 Pizzighettone, al via il nuovo
corso di italiano per stranieri
12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
Nazionali

Famiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l’ex sindaco

(Adnkronos) – Una condanna in Appello per il crollo del campanile di Accumoli durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha causato la morte dell’intera famiglia Tuccio, padre madre e due bambini, uno di 8 anni e l’altro di nove mesi. I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Stefano Petrucci, all’epoca sindaco di Accumoli. Confermata, invece, l’assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. In primo grado Petrucci e Buzzi insieme ad altri cinque imputati, la cui posizione non era stata appellata, erano stati assolti dal Tribunale di Rieti.  

L’ex sindaco di Accumoli è stato condannato a 8 mesi per il disastro e crollo colposo, mentre è stata dichiarata la prescrizione per l’omicidio colposo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...