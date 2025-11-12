Ultime News

12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Nazionali

Fantocci con il volto di Meloni e Gasparri alla Sapienza. Il senatore: “Minacce non ci intimidiscono”

(Adnkronos) – Fantocci con il volto della premier Giorgia Meloni e del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, per pubblicizzare il ‘No Meloni day’, manifestazione contro il governo del 14 novembre, con riferimenti anche al genocidio palestinese. A denunciare l’episodio intimidatorio, avvenuto ieri alla Sapienza da parte dell’organizzazione giovanile Cambiare Rotta, è lo stesso Gasparri, che ha scritto una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alle altre autorità di sicurezza del territorio per denunciare fantocci e striscioni minacciosi siglati dal collettivo studentesco di estrema sinistra. 

“Sono indignato, ma non intimidito, dalle nuove minacce rivolte a me, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Ministra Anna Maria Bernini, comparse ieri all’Università La Sapienza di Roma – ha dichiarato Gasparri – Odio, intimidazioni e violenza sembrano essere i tratti distintivi di questi movimenti dell’estrema sinistra. Da settimane vengo indicato come un avversario soltanto perché chiedo che nel nostro Paese si condannino e si mettano al bando razzismo e antisemitismo. Questi atteggiamenti, pur intollerabili, non riusciranno a farmi tacere. Mi auguro che le autorità competenti intervengano con decisione per fermare tali comportamenti. Tuttavia, noto una certa distrazione da parte della magistratura di fronte alle campagne d’odio antisemita e alle minacce che ne derivano”, conclude Gasparri. 

