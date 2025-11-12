Fontana “Atp Finals a Milano? Favorevole a grandi eventi, ci sono le condizioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo sempre favorevoli alla realizzazione dei grandi eventi perché dietro i grandi eventi ci sono anche tanti sviluppi per la nostra società. Adesso credo di poter dire che ci siano anche le condizioni per fare una specifica richiesta”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sull’ipotesi di ospitare a Milano i grandi tornei internazionali di tennis come le ATP Finals. Sul luogo dove ospitarli, il governatore ha suggerito che “l’immobile che è stato realizzato alla Fiera di Milano, dove si svolgeranno le gare di pattinaggio su velocità che prevede la presenza di un anello di 400 m e la presenza di tribune che possono ospitare più di 15.000 persone, credo che sia il luogo dove potrebbero svolgersi”. “Noi mettiamo a disposizione quello che è a nostra disposizione, però può darsi che si possa mettere anche in gioco il Pala Santa Giulia che verrà realizzato anch’esso per consentire una serie di gare olimpiche e tutte le altre strutture che esistono nel nostro territorio con il sostegno sicuramente da parte di regione per un’iniziativa di questo genere”, ha aggiunto.

