Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Nazionali

Iacchetti: “Sanremo? No ho chiuso, col giusto cachet andrò a Tale e quale show”

(Adnkronos) –
Enzo Iacchetti senza filtri. Ospite oggi, mercoledì 12 novembre, nel salotto di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, il comico è tornato a parlare della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, un sogno che ha coltivato per anni.  

Iacchetti aveva raccontato di essere stato rifiutato quattro volte a Sanremo, spiegando che la motivazione del rifiuto è che lui è un comico e non un cantante. Oggi, alla domanda di Caterina Balivo se spera ancora in un invito, Iacchetti dice: “Carlo Conti è stato gentilissimo. È stato costretto da Mara Venier a mandarmi un messaggio”. Nel messaggio Conti scherzava: “Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina…Manda pure”. 

Iacchetti però ha cambiato idea: “Non è più tempo che vado a Sanremo, anche se canto molto bene”. E rivolgendosi a Carlo Conti ha svelato: “Ti prometto che l’anno prossimo verrò a fare Tale e quale show. Sono 5 anni che mi corteggia per fare i cantautori, io sono appassionato e so fare bene le imitazioni. Anche quest’anno mi aveva chiamato, ero indeciso. Ma se c’è un buon cachet l’anno prossimo ci sarò”, ha detto col sorriso.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...