Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Nazionali

Italia, le parole di Gattuso e il paragone con Sinner: scoppia il caso Chiesa?

(Adnkronos) –
Federico Chiesa diventa un caso in Nazionale? Alla viglia del doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Moldavia e Norvegia, il ct dell’Italia Gennaro Gattuso aveva rivelato in conferenza stampa di aver convocato l’attaccante del Liverpool, che dopo un’annata con scarso minutaggio in Premier League stava dando incoraggianti segnali di ripresa, ma di non aver ricevuto disponibilità dal giocatore, negli ultimi mesi alle prese con diversi problemi fisici. 

“Parlo spesso con Chiesa, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta…”, ha detto Gattuso, lasciando quindi intendere di aver ricevuto un ‘no’ dall’ex Juve. “Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse e guardiamo tutti”, ha concluso. 

La discussione, dalle stanze di Coverciano, si è spostata quindi sui social, dove in molti hanno criticato la scelta di Chiesa, che da tempo non rientra nelle convocazioni azzurre. “Se rifiuti la chiamata della Nazionale per me non devi più essere convocato”, è la visione di un utente su X, a cui fa eco un parallelismo piuttosto attuale “non leggo la stessa indignazione come per Sinner, come mai?”. Il riferimento, piuttosto esplicito, è al no del tennista azzurro alla Coppa Davis. 

 

