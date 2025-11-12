Ultime News

12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Nazionali

Luca Carboni, il concerto dopo il tumore: “Sono emozionatissimo”

(Adnkronos) – Dopo un lungo silenzio e un periodo complicato segnato dalla malattia, Luca Carboni è tornato a cantare davanti al suo pubblico. Il cantautore bolognese si è esibito ieri, 11 novembre 2025, a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, ‘Rio Ari O Live’: un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. 

Un video diventato virale sui social mostra il cantautore visibilmente commosso: “Sono emozionatissimo”, ha detto. Luca Carboni ha voluto celebrare il suo ritorno nella musica insieme ai colleghi e amici di sempre: Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.  

“Questa sera lascerò che siano le canzoni e le parole a raccontare, non voglio dire troppe parole”, ha aggiunto il cantautore che ha definito il suo ritorno sul palco come una “rinascita”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...