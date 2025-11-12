Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Video Pillole

Medici di famiglia, arrivano gli aumenti

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 37 mila medici a ciclo di scelta e circa 24 mila ad attività orario. Sono loro i destinatari dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del Territorio per il triennio 2022-2024. Un risultato atteso da tempo da migliaia di medici di famiglia, di continuità assistenziale e del 118, che fissa un aumento economico del 5,78 per cento e uno stanziamento di circa 300 milioni l’anno. La soddisfazione del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

