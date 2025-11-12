Milano, pedina ovunque la moglie con il Gps e tenta di darle fuoco: arrestato 46enne

(Adnkronos) –

Un uomo di 46 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie contro la quale ha gettato “del liquido infiammabile sul volto, sugli occhi e su tutto il corpo”. La misura è stata eseguita dai Carabinieri di Limbiate coordinati dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo. L’arrestato, che è andato spontaneamente dai militari, ha consegnato un accendino e un sistema Gps installato sull’auto della vittima per seguirla.

Il “regime di vita vessatorio e mortificante” è andato avanti per alcuni mesi: nell’aprile scorso il 46enne ha insultato la donna e le ha strappato il telefono dalle mani mentre provava a chiamare le forze dell’ordine; il 5 novembre scorso si è appostato davanti al suo posto di lavoro a Segrate, l’ha bloccata vicino alla sua auto e le ha gettato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, “spingendola violentemente e schiaffeggiandola al volto” causandole lesioni risultate guaribili in 15 giorni si legge nel provvedimento del gip di Milano, Luca Milani.