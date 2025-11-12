Ultime News

12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Nazionali

Milano, pedina ovunque la moglie con il Gps e tenta di darle fuoco: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie contro la quale ha gettato “del liquido infiammabile sul volto, sugli occhi e su tutto il corpo”. La misura è stata eseguita dai Carabinieri di Limbiate coordinati dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo. L’arrestato, che è andato spontaneamente dai militari, ha consegnato un accendino e un sistema Gps installato sull’auto della vittima per seguirla.  

Il “regime di vita vessatorio e mortificante” è andato avanti per alcuni mesi: nell’aprile scorso il 46enne ha insultato la donna e le ha strappato il telefono dalle mani mentre provava a chiamare le forze dell’ordine; il 5 novembre scorso si è appostato davanti al suo posto di lavoro a Segrate, l’ha bloccata vicino alla sua auto e le ha gettato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, “spingendola violentemente e schiaffeggiandola al volto” causandole lesioni risultate guaribili in 15 giorni si legge nel provvedimento del gip di Milano, Luca Milani.  

