Ultime News

12 Nov 2025 Piscina olimpionica intitolata
a Garozzo: domenica la cerimonia
12 Nov 2025 Etica, ambiente e gender gap
Gli impegni di Padania Acque
12 Nov 2025 Pizzighettone, al via il nuovo
corso di italiano per stranieri
12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
Nazionali

Morto il fratello di Ilona Staller, aiutò Cicciolina a ‘rapire’ il figlio avuto con Koons

(Adnkronos) – Aveva aiutato Ilona Staller a ‘rapire’ il figlio avuto dalla pornostar con l’artista americano Jeff Koons. E’ morto oggi il fratello di ‘Cicciolina’, Franky. L’uomo viveva in Francia ed era stato accusato di traffico di diamanti. “Ilona è distrutta, era molto legata a suo fratello. Franky l’aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto dall’artista statunitense Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall’Ungheria all’Italia. Era stato proprio Franky a progettare il rapimento”, racconta all’Adnkronos Luca di Carlo, l’avvocato che finanziò l’operazione di protezione di Staller al costo di 3 milioni di dollari quando l’ex deputata rapì suo figlio. “Ho finanziato la protezione di Staller con un’abitazione sorvegliata con guardie del corpo specializzate e un autista personale”, spiega infatti il legale miliardario e filantropo, noto come ‘Diavolo’.  

‘Cicciolina’ sposò l’autore dell’iconico coniglio in acciaio super quotato alle aste internazionali nel 1991 e l’anno dopo nacque Ludwig, loro primo e unico figlio. Poco dopo, infatti, il matrimonio naufragò e i due non rimasero in buoni rapporti, tanto che iniziò una guerra di processi internazionali per la contesa del figlio. Staller, quindi, decise di rapire il bambino dalla residenza in New York portandolo in Italia. Per la procura di Manhattan, però, era una fuggitiva, motivo per il quale fu emesso anche un mandato di cattura internazionale. Koons, dal canto suo, per la ‘sottrazione’ del figlio chiese alla porno diva 6 milioni di dollari perché sofferente per essere stato privato di suo figlio. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...