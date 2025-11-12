Ultime News

12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
12 Nov 2025 A2A Spa, investimenti
in aumento del 15%
12 Nov 2025 Diabete, nel Cremonese
i malati sono 23.898
12 Nov 2025 Banda dei bancomat, colpi
nel nord Italia: cresce allerta
11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
Nazionali

Napoli, infortunio per Anguissa: quando torna in campo

(Adnkronos) –
Infortunio per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli si è fermato durante i primi allenamenti con il Camerun, con cui avrebbe dovuto giocare domani la gara contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Canada e Messico. Scattato subito l’allarme per Antonio Conte. 

Secondo le prime indiscrezioni il ko per Anguissa sarebbe di tipo muscolare: il rischio è quello di uno stiramento al bicipite femorale, problema che lo terrebbe lontano dai campi per diverse settimane. L’entità dell’infortunio sarà valutato già con gli esami delle prossime ore, con il giocatore che dovrebbe lasciare il ritiro della propria Nazionale per fare ritorno a Castel Volturno. 

Gli esami chiariranno i tempi di recupero di Anguissa, ma al momento è difficile ipotizzare un suo utilizzo nel big match del Maradona contro l’Atalanta, che ha appena nominato Raffaele Palladino nuovo allenatore dopo aver esonerato Ivan Juric. La sfida contro la Dea è in programma dopo la sosta, il 22 novembre. A rischio anche la successiva partita di Champions League contro il Qarabag del 25 novembre. La speranza è che possa recuperare per un altro big match, quello del 30 novembre all’Olimpico, quando il Napoli affronterà la Roma. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...