Prende il via la Steel Lab Academy, presso le aule dell’Arvedi Campus, un innovativo percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nato dalla stretta collaborazione tra Acciaieria Arvedi, leader nel settore siderurgico, e ITS Academy Cremona.

Il corso, un esempio virtuoso di sistema duale, è stato attivato attraverso il contratto di lavoro in apprendistato di primo livello, garantendo ai giovani partecipanti una concreta integrazione tra studio e lavoro retribuito fin dal primo giorno.

La Steel Lab Academy mira a formare i futuri tecnici superiori di manutenzione impianti siderurgici. Il percorso prevede un totale di 800 ore di percorso ordinamentale strutturato come segue: 400 ore di formazione in aula (lezioni teoriche e laboratori) e 400 ore di formazione on the job presso Acciaieria Arvedi S.p.A.

Al termine del percorso, i giovani iscritti (massimo 25 anni di età) conseguiranno il diploma di specializzazione in “Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali”.

“Questo percorso formativo fortemente voluto dal nostro Gruppo nasce dalla volontà di rispondere all’ esigenza di formare meccanici qualificati pronti ad inserirsi all’interno delle nostre aziende” commenta Guido Penasa, HR Manager Acciaieria Arvedi S.p.A. “Il corso, strutturato in moduli teorici e pratici, offrirà ai partecipanti una formazione tecnica di eccellenza in grado di accrescere le competenze individuali fornendo tutti gli strumenti utili per divenire professionisti specializzati e di valore”.

L’iniziativa sottolinea l’importanza della sinergia tra formazione e impresa per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro specializzato.

«La Steel Lab Academy è la dimostrazione di come la formazione tecnica superiore possa rispondere in modo efficace e tempestivo alle reali esigenze delle aziende sul territorio,» – afferma Valentina Nucera, Direttrice di ITS Academy Cremona. – «Attraverso il sistema duale, offriamo ai nostri studenti non solo conoscenze teoriche di alto livello, ma anche una porta d’ingresso concreta e retribuita nel mondo del lavoro, creando i professionisti di cui l’industria ha urgentemente bisogno.»

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente dell’I.I.S. Torriani di Cremona, Simona Piperno, per la preziosa collaborazione che prevede la possibilità di utilizzare strumentazione e laboratori della scuola stessa e a Randstad, che ha gestito il processo di recruiting dei giovani studenti.

Steel Lab Academy rappresenta un investimento strategico nel futuro dei giovani e nella competitività del tessuto industriale locale, offrendo ai partecipanti una solida carriera professionale fondata su una preparazione specialistica di primo livello in un settore in continua evoluzione come quello siderurgico.

