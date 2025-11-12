A2A aggiorna il Piano Strategico al 2035 con investimenti in crescita da 22 a 23 miliardi, di cui 16 per la transizione energetica e 7 per l’economia circolare. L’annuncio in una conferenza stampa, questa mattina a Milano.

Il margine operativo lordo previsto per il 2028 è di 2,4 miliardi, che salgono a 3,6 al 2035, mentre l’utile netto nelle due scadenze è stimato rispettivamente in 0,7 e oltre 1,1 miliardi.

Il gruppo, che punta ad azzerare la Co2 al 2050, prevede un “rafforzamento degli obiettivi industriali”, un “nuovo posizionamento nel segmento dei data center”, l’apertura a “opportunità di investimento nei mercati europei” e la conferma della politica dei dividendi, con l’impegno a mantenere l’attuale rating creditizio.

“Nel 2025 è esploso il fenomeno data center e le strategie fatte negli ultimi cinque anni di riposizionamento sull’elettrificazione ci consentono di dire che siamo nel posto giusto al momento giusto. Siamo pronti ad alimentare il nuovo sviluppo di data center” ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

Dall’inviata Federica Bandirali

