Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Nazionali

Papa, lavoratori Tpl e autoferrotranvieri in piazza San Pietro per l’udienza con Leone XIV

(Adnkronos) – Il trasporto pubblico locale ha presenziato all’udienza papale di oggi per portare a Sua Santità il saluto dell’intero settore e ricevere la benedizione per tutte le lavoratrici e i lavoratori. A riunirsi in Piazza San Pietro, per una giornata dedicata al Giubileo degli Autoferrotranvieri, una rappresentanza di lavoratori delle aziende e degli imprenditori del Tpl. La partecipazione del settore, al tradizionale appuntamento papale del mercoledì durante il Giubileo della Speranza 2025, è stata fortemente voluta dalle Associazioni datoriali: Agens, Anav, Asstra, e dalle organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Filt Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna, che rappresentano un settore in cui lavorano circa 120 mila persone. 

Durante l’udienza papale è stata donata a Sua Santità una medaglia con l’effigie di San Cristoforo, protettore dei viaggiatori, per testimoniare l’impegno quotidiano delle aziende e dei propri dipendenti a servizio delle comunità e dei cittadini. Il dono è stato consegnato da un autista dell’Atac, azienda per la mobilità del Comune di Roma. L’udienza ha rappresentato un momento di unione dall’alto valore simbolico e di riconoscimento per un settore la cui attività ha un grande significato sociale, di coesione e di solidarietà. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...