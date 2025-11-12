Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Peppe Quintale: “Ho perso 43 kg, ho imparato a volermi bene”. E Balivo lo corregge

Peppe Quintale ha perso 43 chili in un anno. Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, il comico ha raccontato: “Pesavo 126 kg, alla fine 43 non sono così tanti”.  

Quintale ha raccontato di aver affrontato il percorso senza l’aiuto di specialisti, affidandosi alle sue competenze: “Conosco il mio corpo, sono laureato in scienze motorie quindi conoscevo alcune cose del mestiere. Ma è stato un momento in cui ho scelto di volermi bene, ho fatto uno switch con la testa e ho cambiato regime alimentare”, ha detto il comico che è stato interrotto subito da Caterina Balivo: “La tua frase Peppe potrebbe essere non politicamente corretta”, ha detto.  

La conduttrice ha invitato l’ospite a riflettere sulla sua affermazione: “Tu hai cominciato a volerti bene solo quando hai cambiato regime alimentare. Vuol dire che, se eri in sovrappeso, non ti volevi bene?”. “Il focus è stato su me stesso, volevo stare meglio. Ecco cosa intendo”, ha replicato Quintale, chiarendo il suo pensiero.  

