Anche quest’anno l’associazione San Vincenzo de Paoli di Pizzighettone, in collaborazione con l’Unità Pastorale Madonna del Roggione, organizza il corso di lingua italiana per adulti. L’iniziativa non ha lo scopo di rilasciare certificazioni, ma intende offrire un supporto concreto per imparare a comprendere e parlare l’italiano nella vita quotidiana. Il corso è rivolto in particolare alle donne che, non lavorando, hanno minori occasioni di socialità e spesso si trovano in difficoltà nelle comunicazioni con insegnanti, medici, servizi sociali e uffici pubblici come il Comune, l’Ats o la Questura, tanto da dover ricorrere alla mediazione dei gigli. L’obiettivo è favorire una maggiore autonomia nelle relazioni e una migliore integrazione nel contesto locale.

Le lezioni inizieranno giovedì 13 novembre e si terranno presso l’oratorio San Vincenzo di Pizzighettone, nelle mattine di martedì e giovedì dalle 9 alle 11. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi differenti in base al livello di conoscenza della lingua italiana.

Giuseppina Paciello, presidente della Conferenza di Pizzighettone dell’associazione, sottolinea: «Questo corso rappresenta per noi un gesto concreto di accoglienza e inclusione. Aiutare le persone a comunicare nella lingua del Paese in cui vivono significa offrire loro autonomia, dignità e la possibilità di partecipare pienamente alla vita della comunità. Desidero ringraziare la parrocchia per il supporto che ci garantisce e i volontari che anche in questa occasione si sono messi a disposizione per offrire un servizio alla comunità».

