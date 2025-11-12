Ultime News

12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
12 Nov 2025 A2A Spa, investimenti
in aumento del 15%
12 Nov 2025 Diabete, nel Cremonese
i malati sono 23.898
12 Nov 2025 Banda dei bancomat, colpi
nel nord Italia: cresce allerta
11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
Video Pillole

Tajani “Lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo continuare a lavorare perché si possa arrivare ad cassate il fuoco, costringendo Putin a venire a più miti consigli. Noi sosteniamo l’iniziativa americana e lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi con un sostegno economico, politico e militare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

