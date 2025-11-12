Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Nazionali

Trump regala il suo profumo a al-Sharaa: “Per te e tua moglie. Quante ne hai?”

(Adnkronos) – “Ti piace?”. In occasione della sua prima storica visita alla Casa Bianca, il leader siriano Ahmed al-Sharaa ha ricevuto in dono da Donald Trump una bottiglia del suo profumo da uomo “Victory 45-47”. In un video rilanciato da Al Arabiya, si vede il presidente americano spruzzare direttamente la fragranza addosso ad al-Sharaa, assicurandogli che si tratta della “migliore fragranza da uomo”. 

“Ce n’è anche uno da donna, per tua moglie – aggiunge Trump, per poi chiedere con un sorriso – Quante ne hai?”. “Una”, risponde il leader siriano. A quel punto Trump, rivolgendosi alle telecamere, commenta ridendo: “Non si sa mai con questi”, e gli dà una pacca sul braccio. 

 

Nel video, al-Sharaa chiede a sua volta a Trump quante mogli abbia. “Al momento una”, la risposta del tycoon. Il leader siriano spiega quindi di aver inviato a Trump una serie di doni: “Gli ho mandato vari oggetti antichi, come il primo alfabeto della storia, il primo timbro, la prima nota musicale e la prima tariffa doganale. Sono tutte repliche di artefatti archeologici siriani”. 

Da parte sua, Trump ha donato ad al-Sharaa il profumo racchiuso in una confezione dorata che richiama la sua stessa silhouette, messo in vendita per celebrare il suo secondo mandato e dedicato, secondo il sito ufficiale dei souvenir Maga, ai “patrioti che non si arrendono mai, come il Presidente Trump”. 

