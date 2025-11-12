Trump regala il suo profumo a al-Sharaa: “Per te e tua moglie. Quante ne hai?”

(Adnkronos) – “Ti piace?”. In occasione della sua prima storica visita alla Casa Bianca, il leader siriano Ahmed al-Sharaa ha ricevuto in dono da Donald Trump una bottiglia del suo profumo da uomo “Victory 45-47”. In un video rilanciato da Al Arabiya, si vede il presidente americano spruzzare direttamente la fragranza addosso ad al-Sharaa, assicurandogli che si tratta della “migliore fragranza da uomo”.

“Ce n’è anche uno da donna, per tua moglie – aggiunge Trump, per poi chiedere con un sorriso – Quante ne hai?”. “Una”, risponde il leader siriano. A quel punto Trump, rivolgendosi alle telecamere, commenta ridendo: “Non si sa mai con questi”, e gli dà una pacca sul braccio.

Nel video, al-Sharaa chiede a sua volta a Trump quante mogli abbia. “Al momento una”, la risposta del tycoon. Il leader siriano spiega quindi di aver inviato a Trump una serie di doni: “Gli ho mandato vari oggetti antichi, come il primo alfabeto della storia, il primo timbro, la prima nota musicale e la prima tariffa doganale. Sono tutte repliche di artefatti archeologici siriani”.

Da parte sua, Trump ha donato ad al-Sharaa il profumo racchiuso in una confezione dorata che richiama la sua stessa silhouette, messo in vendita per celebrare il suo secondo mandato e dedicato, secondo il sito ufficiale dei souvenir Maga, ai “patrioti che non si arrendono mai, come il Presidente Trump”.