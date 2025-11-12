Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Turismo, Italia e Arabia Saudita rafforzano le relazioni

ROMA (ITALPRESS) – Potenziare le relazioni turistiche tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Questo l’obiettivo della missione istituzionale del ministro del turismo Daniela Santanchè a Riad. I flussi sauditi in Italia, stando ai dati della Banca d’Italia, sono in crescita: nel 2024, si sono registrati 322 mila arrivi e 1,7 milioni di presenze, +65% sul 2023, per una spesa superiore al mezzo miliardo e un impatto economico complessivo stimato in 1,37 miliardi. La presenza italiana a Riad si configura come una vetrina internazionale per l’industria turistica nazionale, in un mercato che si distingue per dinamismo, capacità di investimento e apertura a nuove collaborazioni. L’iniziativa mira a posizionare il Bel Paese tra i principali interlocutori del turismo saudita, creando sinergie a lungo termine e promuovendo nuove opportunità per imprese, territori e lavoratori del settore. Per Santanchè “questo viaggio istituzionale rappresenta un passo strategico fondamentale per valorizzare le eccellenze italiane guardando a uno sviluppo sostenibile e competitivo dell’industria turistica nazionale”.
