Urologia, le nuove frontiere nella cura dei tumori al San Raffaele di Milano





MILANO (ITALPRESS) – Con oltre 3.500 interventi per tumore al rene e più di 2.000 per tumore alla vescica, l’Unità di Urologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano si distingue per l’esperienza chirurgica e per l’impiego delle tecnologie più avanzate. Ogni anno vengono eseguiti più di 700 interventi di chirurgia robotica e oltre 20.000 prestazioni ambulatoriali, con un approccio multidisciplinare che integra attività clinica, ricerca e formazione accademica.

f28/mgg/azn

© Riproduzione riservata