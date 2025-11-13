Ultime News

Video Pillole

16enne arrestato a Catania, in cantina nascondeva droga e fucile a canne mozze

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia ha arrestato un giovane catanese di 16 anni con droga e un fucile a canne mozze. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori, il 16enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
