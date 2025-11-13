Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Nazionali

Alcaraz batte Musetti alle Atp Finals e si assicura il numero uno. Sinner chiude il 2025 al secondo posto

Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti alle Atp Finals e si prende le semifinali e la coppa del numero uno del ranking Atp per il 2025. Lo spagnolo, con i 200 punti conquistati oggi, giovedì 13 novembre, ha la certezza di chiudere l’anno da dominatore della classifica: “Essere numero 1 al mondo è qualcosa di eccezionale, per me vuol dire tutto” spiega il 22enne a fine match. Finisce dunque qui la rincorsa di Jannik Sinner al trono del tennis mondiale per questa stagione. L’azzurro è matematicamente secondo, ma potrà consolarsi cercando di confermarsi campione a Torino.  

La rincorsa di Jannik al numero uno ripartirà nel 2026, con gli Australian Open. Già da lì, l’azzurro (campione in carica) non potrà sbagliare.  

