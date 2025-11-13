Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Amadeus conduce la terza edizione dei Siae Music Awards “Celebriamo la musica”

ROMA (ITALPRESS) – Il 22 novembre al Superstudio Più di Milano tornano, per la loro terza edizione, i Siae Music Awards, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero. La serata-evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, ha un conduttore d’eccezione, Amadeus. “Non è solo un premio o uno spettacolo, è qualcosa di più. È celebrare la musica e tutti coloro che rendono la musica così bella e importante, quindi autori, compositori, artisti, editori”, commenta Amadeus in un videomessaggio.
mgg/gsl (Fonte video: ufficio stampa Siae)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...