Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Nazionali

Atp Finals, oggi Musetti-Alcaraz per la semifinale – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’ultima partita del girone Jimmy Connors, con la lotta per la qualificazione ancora apertissima. All’azzurro serve un successo (in due o tre set) per andare in semifinale.
 

Dove vedere Musetti-Alcaraz? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv 

Per le Atp Finals si tornerà in campo domani, venerdì 14 novembre. Intorno alle 14, Sinner sfiderà Shelton. In serata, Zverev-Auger Aliassime vale le semifinali 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...