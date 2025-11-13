Ultime News

Ballando, guai per Fialdini-Pernice. Il ballerino rivela: “Mi è uscita la spalla”

(Adnkronos) – Ancora guai a Ballando con le stelle per la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Dopo l’infortunio della conduttrice televisiva, che l’ha costretta a ballare con il tutore alla gamba, nella scorsa puntata il maestro di ballo è stato vittima di un problema alla spalla.  

In una clip a ‘Ballando segreto’, Milly Carlucci si è rivolta al ballerino e ha chiesto: “Ma mi hanno detto che ti è uscita la spalla?”. Immediata la reazione di Fialdini che non era a conoscenza dell’infortunio: “Ti è uscita a causa mia? Per quale presa? Ma durante la puntata?”, ha chiesto spaventata. 

Il maestro aveva preferito non dirlo proprio per non farla preoccupare. “Ho ballato con la spalla fuori, ma è normale. Poi ho fatto un movimento ed è rientrata e ho ricominciato a ballare. Non ti preoccupare, comunque tutto risolto”, ha concluso. Allora, la Fialdini ha commentato: “Siamo messi benissimo, vedi? Siamo una coppia inossidabile. The show must go on, ma valutiamo la situazione”. 

