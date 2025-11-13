Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Nazionali

Ballando, Pierluigi Pardo sarà ballerino per una notte: l’annuncio di Milly Carlucci

(Adnkronos) –
Pierluigi Pardo a Ballando con le stelle. Il giornalista e conduttore sportivo sarà l’ospite speciale della puntata di sabato 15 novembre, dove si metterà alla prova nei panni del ‘ballerino per una notte’. 

A dare l’annuncio è stata Milly Carlucci in collegamento con ‘La volta buona’: “Un ballerino per una notte un po’ particolare. Giornalista effervescente, vulcanico, particolarissimo nel suo modo di essere. Un metro e 90, presenza bella imponente”. “Beh per un minuto e mezzo starà zitto, non so se ci riuscirà”, ha scherzato Balivo.  

Pieruigi Pardo scenderà in pista con la maestra di ballo Sara Di Vaira, già volto del dance show di Rai 1 nel ruolo di ‘tribuno’, pronta a tornare sul palco per accompagnare il giornalista nella performance.  

