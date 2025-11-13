Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Bilancio Ue, Borchia “I tagli all’agricoltura sono inaccettabili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta di bilancio è tutt’altro che entusiasmante. I tagli all’agricoltura sono irricevibili per la Lega e inaccettabili per i nostri territori. Va fatta una riflessione sul ruolo delle Regioni: non possono essere dei semplici passacarte. Il nostro paese è un contributore netto, versa nel bilancio dell’Ue più di quanto riceve e le nostre Regioni sono un esempio virtuoso della capacità di impiegare i fondi”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria all’Europarlamento di Bruxelles, commentando la proposta della Commissione europea di nuovo quadro finanziario pluriennale.

