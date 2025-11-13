Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo

(Adnkronos) – Al via il bonus elettrodomestici 2025. Dalle 7 di martedì 18 novembre, i consumatori potranno presentare la domanda di adesione tramite l’app Io oppure sul sito dedicato: www.bonuselettrodomestici.it.

Il bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che sostituiscono apparecchiature obsolete. Obiettivo della misura è favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Per il 2025, le risorse complessive destinate agli utenti finali ammontano a 48,1 milioni di euro, a valere sul fondo istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sulla app o sul sito www.bonuselettrodomestici.it puoi consultare anche la lista degli elettrodomestici che rientrano nel bonus.

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande è gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie sono svolte da Invitalia, individuati dal Mimit quali soggetti gestori della misura. E’ possibile richiederlo dalla sezione Servizi di Io. Al termine delle verifiche, si riceverà sulla stessa app l’esito della richiesta.E’ molto importante che l’applicazione sia aggiornata all’ultima versione disponibile. La domanda per il voucher può anche essere fatta sul sito www.bonuselettrodomestici.it accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per presentare la richiesta sarà necessario: effettuare l’accesso all’app IO o al sito web dedicato; seguire la procedura guidata; dichiarare di essere in possesso di un Elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo Elettrodomestico della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore; dichiarare le informazioni relative al valore dell’ISEE 2025 in corso di validità.

Sarà possibile fare richiesta finché le risorse non saranno completamente esaurite: le nuove richieste andranno in lista di attesa e saranno gestite in ordine cronologico. Il contributo sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse disponibili e fino alla conclusione dell’iniziativa.

Ma quanto è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica cambiando gli apparecchi? Per rispondere alla domanda, Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici presenti nelle nostre case.