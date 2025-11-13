Ultime News

Bosch Bari, continua il miglioramento dei motori termici anche con Hvo Eni

MILANO (ITALPRESS) – “Osserviamo il mercato e ci prepariamo per una diversificazione: al contempo lavoriamo alacremente all’ottimizzazione dell’utilizzo dei motori a combustione interna con iniezione di gasolio, con le sue diverse possibilità”. Lo ha detto Mariano Cilenti, General Manager del Centro Ricerca e Sviluppo CVIT, BOSCH Bari, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
