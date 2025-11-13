Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Diplomacy Magazine – Puntata del 13 novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella diciannovesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Christophe Schiltz, ambasciatore del Lussemburgo in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sull’Ucraina, alle prese non solo con il fronte con la Russia, ma anche con vicende di politica interna.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...