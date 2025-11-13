Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Video Pillole

Fiera del Levante e Unicef insieme, Frulli “Uno spettacolo il primo di gennaio”

BARI (ITALPRESS) – “Questa collaborazione con l’Unicef – ha sottolineato Frulli – deve diventare sempre più concreta. Dar vita a un evento che deve rimanere come appuntamento fisso della città di Bari, organizzato da Nuova Fiera del Levante nella massima espressione della cultura che è il Teatro Petruzzelli, diventa uno stimolo nuovo utile a sensibilizzare più persone possibili. Tutto questo avrà il via il prossimo 1 gennaio con uno spettacolo molto piacevole, nel quale Mogol racconterà Battisti, che avrà un unico filo conduttore: quello della beneficenza per i bambini, un tema sul quale siamo attenti e che ci ha spinti a voler assolutamente portare avanti questo accordo con l’Unicef, che è a sua volta la massima espressione al mondo proprio per la tutela dei diritti dei bambini”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a margine della presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 1 gennaio al teatro Petruzzelli di Bari, con “Mi ritorni in mente” (Mogol che racconterà Lucio Battisti). Si tratta del primo spettacolo benefico organizzato dalla società partecipata da Camera di Commercio di Bari e Bologna Fiere e l’agenzia umanitaria, occasione per rinnovare un legame nato alla vigilia della scorsa Campionaria Generale Internazionale

xa2/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...