Ultime News

13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
13 Nov 2025 Giornata mondiale del nato
prematuro, iniziative di Tininsieme
13 Nov 2025 "I gioielli sotto casa" approda
a Corennio Plino, sul lago di Como
13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
Nazionali

Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals – Diretta

(Adnkronos) – Partite decisive alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, l’americano Taylor Fritz sfida l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nell’ultimo match del gruppo Jimmy Connors. Entrambi sono reduci da due sconfitte: Fritz, dopo la vittoria dell’esordio contro Musetti, ha perso in tre set facendosi rimontare da Alcaraz, mentre De Minaur, sconfitto dallo spagnolo nella prima partita, è stato battuto con lo stesso punteggio dall’azzurro. 

Il gruppo si completerà questa sera con il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...