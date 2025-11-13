Ultime News

13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
13 Nov 2025 Giornata mondiale del nato
prematuro, iniziative di Tininsieme
13 Nov 2025 "I gioielli sotto casa" approda
a Corennio Plino, sul lago di Como
13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
Nazionali

Giorgia Palmas difende Magnini dopo lo sfogo a Ballando: “È umano, libero di dire quello che vuole”

(Adnkronos) –
Giorgia Palmas ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata a Ballando con le stelle nel corso della puntata di sabato 8 novembre, quando il marito e concorrente Filippo Magnini aveva espresso il suo malumore nei confronti della giuria.  

“Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”, aveva detto il concorrente, che poi ha aggiunto: “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”. Parole che hanno scatenato una vera polemica. 

Ospite oggi a La volta buona, Giorgia Palmas ha commentato quanto accaduto in diretta: “Le battute siamo tutti liberi di farle”, ha esordito la showgirl, facendo riferimento alla frase pronunciata da Guillermo Mariotto. Secondo il giurato, infatti, la presenza della moglie in studio a Ballando avrebbe irrigidito Magnini.  

“La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante. Ballando è per Filippo un’esperienza meravigliosa. Non avrei mai pensato che si sarebbe fatto coinvolgere così tanto in questa nuova disciplina, che è la danza. Ci sta mettendo anima e cuore”, ha aggiunto Palmas. E sullo sfogo di sabato scorso, la showgirl ha spiegato: “Quello che è successo è uno sfogo. Non ha sbagliato, è umano, fa parte delle fragilità dell’essere umano”. 

“La giuria – ha aggiunto la showgirl – è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma allora i concorrenti sono liberi di esprimersi”. 

In collegamento, Milly Carlucci ha espresso la sua opinione a riguardo: “Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a nessuno, bisogna solo essere urbani. Ci sta tutto il suo sfogo, è giusto dire quello che si prova in quel momento”.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...