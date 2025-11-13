Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Nazionali

Il viaggio di Calenda, Richetti e Rosato nei mirino dei ladri: rubati zaino e trolley

(Adnkronos) – Una giornata da dimenticare per Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, vittima domenica scorsa di un doppio furto durante il rientro in treno da Brescia a Roma. Il primo a Firenze, il secondo a Termini. “Stavamo rientrando da Brescia, con Calenda e Rosato, perché siamo stati alla festa di compleanno del nostro collega e amico Benzoni. E siamo tornati in treno”, racconta all’Adnkronos Richetti.  

A Firenze il primo furto: “Avevo con me il mio cane e il treno ha fatto la sosta a Firenze quindi ho approfittato della sosta per farlo camminare un po’. Scendo dal treno, cinque minuti e risalgo e il mio zaino era sparito. Dentro c’erano l’Ipad e altri oggetti personali. Insomma, un po’ di roba. Ho chiamato il capotreno e mi ha detto che, purtroppo, è una dinamica frequente durante la sosta a Firenze”.  

Ma ‘la domenica da dimenticare’ di Richetti non finisce qui. “Arrivati a Roma, siamo saliti tutti in una macchina in stazione quando, all’improvviso, un ragazzo ha aperto il portellone e si è portato via il mio trolley. Una scena da film. Per fortuna l’autista è stato pronto e ha raggiunto a tutta velocità il ragazzo. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato il ragazzo e io, almeno il trolley, l’ho recuperato”. Una disavventura che, osserva il capogruppo di Azione, conferma quanto il tema sicurezza sia una priorità. “Per carità, c’è di peggio e alla fine ci abbiamo riso sopra. E a Calenda gli è scappata pure la battuta: ‘Matteo, forse coi russi stiamo esagerando…’. Scherzi a parte, le stazioni purtroppo restano zone pericolose per quanto impegno ci si metta a bonificarle”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...