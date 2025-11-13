Ultime News

Schianto mortale fra auto e moto
Circolazione bloccata nel cremasco

Il tratto della Paullese interessato dall'incidente

Incidente mortale tra un’automobile Volvo e una motocicletta alle prime luci del mattino, intorno alle 7.40, sulla Paullese al confine tra il Lodigiano ed il Cremasco, nei pressi del ponte di Spino D’Adda, precisamente nella località di Bisnate.

Coinvolti due uomini: a perdere la vita è il 50enne a bordo della moto, residente nel sud est milanese, mentre il conducente della Volvo, di 61 anni, è ricoverato con lievi ferite all’ospedale di Crema.

Sul posto l’ambulanza di Rivolta D’Adda che ha soccorso i due uomini e gli agenti della Polizia Locale Unione Nord Lodigiano.

Secondo la ricostruzione tuttora in corso, la persona a bordo della moto che viaggiava in direzione Crema, avrebbe impegnato la carreggiata facendo un’inversione, scontrandosi così con la Volvo.

La circolazione è ferma da circa un’ora, il traffico è congestionato in entrambe le direzioni.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Riccardo Lionetto

© Riproduzione riservata
