Video Pillole
Insulti sessisti al sottosegretario Siracusano. La replica “Non vi vergognate?”
ROMA (ITALPRESS) – “Vai a cucinare e poi a…”; “Povera donna…”; “Cagnetta”: con un video su Instagram il csottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano denuncia offese e insulti sessisti ricevuti sui social. La replica: “Ma non vi vergognate? Domani andrò a denunciare”.
abr/gtr
(Fonte: profilo Instagram Matilde Siracusano)
abr/gtr
(Fonte: profilo Instagram Matilde Siracusano)
© Riproduzione riservata