13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
13 Nov 2025 Giornata mondiale del nato
prematuro, iniziative di Tininsieme
13 Nov 2025 "I gioielli sotto casa" approda
a Corennio Plino, sul lago di Como
13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
Insulti sessisti al sottosegretario Siracusano. La replica “Non vi vergognate?”

ROMA (ITALPRESS) – “Vai a cucinare e poi a…”; “Povera donna…”; “Cagnetta”: con un video su Instagram il csottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano denuncia offese e insulti sessisti ricevuti sui social. La replica: “Ma non vi vergognate? Domani andrò a denunciare”.
abr/gtr
(Fonte: profilo Instagram Matilde Siracusano)

© Riproduzione riservata
