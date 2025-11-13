James Van Der Beek, all’asta cimeli di ‘Dawson’s Creek’ per pagare le cure contro il tumore

(Adnkronos) –

James Van Der Beek, amatissimo interprete di Dawson nella serie tv ‘Dawson’s Creek’, ha deciso di mettere all’asta alcuni cimeli legati alla sua carriera d’attore per poter far fronte alle terapie costosissime contro il tumore al colon retto contro il quale l’attore sta combattendo la sua battaglia da due anni. Ora, ad un anno dall’annuncio pubblico della malattia, il settimanale ‘People’ rende nota la decisione dell’attore spiegando che Van Der Beek ha stretto un accordo con un’azienda di nome Propstore per offrire ai fan la possibilità di acquistare una serie di oggetti cult legati ad alcuni dei suoi lavori televisivi più noti.

Oltre a ‘Dawson’s Creek’, ci sono oggetti legati anche al film ‘Varsity Blues’, la commedia sportiva che interpretò nel 1999. Secondo quanto riportato da ‘People’, Van Der Beek avrebbe messo all’asta oggetti di scena e vestiti indossati sul set che per la prima volta saranno svelati al pubblico. Tra questi, c’è la collana che Dawson ha regalato a Joey per il ballo di fine anno, il cui ricavato si stima possa oscillare dai 26.400 ai 52.800 dollari. L’outfit indossato da Dawson per il primo episodio della serie è stimato in quasi 4.000 dollari, così come altri articoli della serie, andata in onda dal 1998 al 2003.

Per quanto riguarda gli introiti, il 100% del ricavato – come spiega People – andrà direttamente a James Van Der Beek per il pagamento delle cure. Van Der Beek è sposato da 15 anni con Kimberly Brook ed è padre di sei figli. L’asta è in programma dal 5 al 7 dicembre 2025.