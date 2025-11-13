Ultime News

13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
13 Nov 2025 Giornata mondiale del nato
prematuro, iniziative di Tininsieme
13 Nov 2025 "I gioielli sotto casa" approda
a Corennio Plino, sul lago di Como
13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
Video Pillole

Mattarella “La musica è il linguaggio universale che accompagna l’umanità”

ROMA (ITALPRESS) – “Più volte ho avuto occasione di apprezzare la straordinaria eccellenza dell’orchestra e del coro dell’Accademia, ogni volta con un’ammirazione e una riconoscenza particolarmente elevata. Riflettevo che nel corso del tempo vi sono state fasi in cui un idioma si è affermato, prima il latino, poi il francese, ora l’inglese, ma nel corso dei secoli e dei millenni un linguaggio ha sempre accompagnato l’umanità ed è la musica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...