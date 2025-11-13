Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Meloni “3 mila imprese italiane in Albania, Business Forum nel 2026”

ROMA (ITALPRESS) – “I nostri sono costanti che vanno oltre gli interessi reciproci”. Di questo incontro vogliamo fare “tesoro per rafforzare sempre di più la nostra cooperazione, l’Italia è il primo partner commerciale con tremila imprese italiane in Albania. Vogliamo dare una profondità sempre maggiore. Con Rama ci siamo dati un altro appuntamento e obiettivo, fissare un Business Forum nei primi sei mesi del 2026 tra i nostri sistemi produttivi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania.

xb1/sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

© Riproduzione riservata
