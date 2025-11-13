Ultime News

Migranti, Meloni “Su protocollo Albania determinati ad andare avanti”

ROMA (ITALPRESS) – Sul protocollo con l’Albania sui migranti “siamo determinati ad andare avanti perché dal nostro punto di vista ha il potenziale per modificare il paradigma dei flussi migratori”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania. “L’Accordo” Italia- Albania “è di grande respiro europeo e traduce in atti concreti la consapevolezza che la migrazione è un fenomeno europeo e che serve cooperare. Non tutti hanno compreso il valore di questo protocollo e in tanti hanno provato a fermalo, ma noi siamo determinati ad andare avanti”, ha aggiunto.

